У мужчины, которого спасли врачи, зубцы вилы вошли в череп на глубину 11 сантиметров

В Новосибирске спасли от гибели мужчину с вилами в голове, которые вошли в череп на 11 сантиметров.

По данным пресс-службы правительства региона, в Новосибирске врачи Городской клинической больницы № 1 рассказали подробности спасения мужчины с вилами в голове.

Елена Домрачева рассказала, как 3 ноября вечером к ним поступил мужчина 53 лет с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма, проникающее ранение инородным телом». Врач отмечает, что пациент находился в очень тяжелом состоянии.

Пациента осмотрели три хирурга: торакальный, абдоминальный и нейрохирург, офтальмолог, анестезиолог и дали точный диагноз — открытая проникающая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, травматическое субарахноидальное кровоизлияние, закрытые переломы шести ребер, травматический пневмоторакс.

«Анестезиолог и нейрохирург оценили риск операции. Было принято коллегиальное решение о том, что извлекать вилы из головы целиком опасно из-за возникновения массивного кровотечения», — прокомментировала Елена Домрачева.

Ни первый ни второй зубец не задели жизненно важные участки мозга, хоть и вошли в череп на глубину 11 сантиметров. Повреждение того же ствола головного мозга могло привести к глубокой инвалидизации и даже смерти.

Как отметила Елена Домрачева, за всю историю Горбольницы № 1 пациентов с подобными сложными травмами не было.

Сейчас пострадавший продолжает лечение в нейрохирургическом отделении Горбольницы № 1. Врачи отмечают, что мужчина избежал даже тяжёлый бактериальный менингит, так как сами вилы были абсолютно не стерильны.

Напомним, что спасатели вытащили вилы из головы новосибирца.