Услышали? В Госдуме сделали заявление о возвращении мобилизованных из зоны СВО

Ответственность за ротацию мобилизованных в зону действия СВО с осени прошлого года лежит на плечах командования боевыми подразделениями, сообщил правительственный портал Объясняем.рф. Что это значит и когда уставших солдат отпустят домой, читайте ниже.

По словам бойцов СВО, есть три основных причины, по которым можно вернуться домой: гибель, болезнь или решение суда о негодности к воинской службе после ранения или увечья. Буквой закона их слова подтверждаются: военнослужащие и контрактники могут быть уволены по достижению предельного возраста (с 24.06.2023 г. согласно ФЗ 269 возраст увольнения для рядовых и младших офицеров 65 лет для большинства военных структур и силовиков). Также демобилизоваться можно результате серьезного ранения или рождения четвёртого ребенка в семье.

Официальный правительственный портал «Объясняем.рф» ещё зимой 2023 года опубликовал разъяснения относительно ротации или замены мобилизованных в зоне СВО: «Ротация боевых подразделений будет производиться по решению командования, исходя из оперативной обстановки», написано в сообщении.

Проще говоря, только командование решит, что подразделения, в которых служат мобилизованные, нуждаются в отдыхе и пополнении. На текущий момент солдат и офицеров из зоны действия СВО отпускают домой в 14-дневные отпуска один раз в полгода. Но семьи военнослужащих не довольны тем, что отпуска не предоставляются по желанию самих мобилизованных и приходится ждать, когда придёт очередь по графику, составленному командиром каждой конкретной части.

На эти и другие высказывания отреагировали члены комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев и Андрей Колесник. По их словам, частично мобилизованных заменят контрактники, которых в текущем году собирает Минобороны.