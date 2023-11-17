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В аэропорту Толмачево задержали авиарейсы

Фото: ru.freepik.com

В Новосибирске в аэропорту Толмачево задержали авиарейсы Uzbekistan Airways

17 ноября в международном аэропорту Толмачево задержали рейсы авиакомпании Uzbekistan Airways в город Фергана по причине технической неисправности воздушного судна. Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба «Западно-Сибирской транспортной прокуратуры».

В данный момент транспортная прокуратура Новосибирска проводит надзорные мероприятия по защите прав потребителей. Также организован выездной прием граждан в аэровокзале транспортным прокурором.

Напомним, что в Новосибирске спасли от гибели мужчину с вилами в голове, которые вошли в череп на 11 сантиметров.

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Нина Раневская
Журналист

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