В Новосибирске в аэропорту Толмачево задержали авиарейсы Uzbekistan Airways

17 ноября в международном аэропорту Толмачево задержали рейсы авиакомпании Uzbekistan Airways в город Фергана по причине технической неисправности воздушного судна. Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба «Западно-Сибирской транспортной прокуратуры».

В данный момент транспортная прокуратура Новосибирска проводит надзорные мероприятия по защите прав потребителей. Также организован выездной прием граждан в аэровокзале транспортным прокурором.

Напомним, что в Новосибирске спасли от гибели мужчину с вилами в голове, которые вошли в череп на 11 сантиметров.