В Дзержинском районе Новосибирска подожгли военкомат

Очевидцы сообщили о возгорании в здании военкомата в Дзержинском районе.

Неизвестные устроили поджог в здании военкомата на улице Дзержинского, 2, сообщили очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Читательница Сиб.фм поделилась фото с места происшествия.

«Тут всё очень быстро произошло: полиция, Росгвардия, пожарные. Явного задымления я не вижу, но запах горелого в воздухе есть», — уточнила жительница дома.

Подписчик «АСТ-54» утверждает, что неизвестный поджёг пластиковую дверь у главного входа в здание военкомата. Общая площадь пожара составила 3 квадратных метра, утверждает очевидец. Свидетели уточняют, что сотрудница учреждения потушила огонь до прибытия экстренных служб.

От ГУ МЧС России по Новосибирской области комментариев не поступало.