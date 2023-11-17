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проиcшествия

В Дзержинском районе Новосибирска подожгли военкомат

Фото: читатель Сиб.фм

Очевидцы сообщили о возгорании в здании военкомата в Дзержинском районе.

Неизвестные устроили поджог в здании военкомата на улице Дзержинского, 2, сообщили очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Читательница Сиб.фм поделилась фото с места происшествия.

«Тут всё очень быстро произошло: полиция, Росгвардия, пожарные. Явного задымления я не вижу, но запах горелого в воздухе есть», — уточнила жительница дома.

Фото В Дзержинском районе Новосибирска подожгли военкомат 2

Подписчик «АСТ-54» утверждает, что неизвестный поджёг пластиковую дверь у главного входа в здание военкомата. Общая площадь пожара составила 3 квадратных метра, утверждает очевидец. Свидетели уточняют, что сотрудница учреждения потушила огонь до прибытия экстренных служб.

От ГУ МЧС России по Новосибирской области комментариев не поступало.

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Александр Борисов
журналист

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