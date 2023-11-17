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общество

В Москве выпускники вуза разработали нейросеть для работы с 2D-анимацией

Freepik, authors: Just_Super

Теперь вместо нескольких дней работы по отрисовке, создание готового ролика занимает всего 15 секунд.

Выпускники Московского физико-технического института (МФТИ) разработали нейросеть Аnix для работы с 2D-анимацией, которая может по двум кадрам отрисовать все остальные промежуточные движения. Об этом сообщают «Известия».

Как объяснил технический директор Anix Андрей Царев, благодаря новой технологии, аниматор может загрузить первый и последний момент движения, после чего ее проанализирует нейросеть и выявит особенности каждой из картинок. Затем система определит, как рисунок должен измениться от одного кадра к другому, создавая переходные точки.

Соответственно на выходе аниматор может скачать уже всю сцену. И вместо нескольких дней работы по отрисовке, создание готового ролика займет всего 15 секунд, добавил специалист.

Напомним, анализировать дыхание человека нейросеть обучат новосибирские специалисты.

#студенты #видео #разработки
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Дарья Бочкун
журналист

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