В Москве выпускники вуза разработали нейросеть для работы с 2D-анимацией

Теперь вместо нескольких дней работы по отрисовке, создание готового ролика занимает всего 15 секунд.

Выпускники Московского физико-технического института (МФТИ) разработали нейросеть Аnix для работы с 2D-анимацией, которая может по двум кадрам отрисовать все остальные промежуточные движения. Об этом сообщают «Известия».

Как объяснил технический директор Anix Андрей Царев, благодаря новой технологии, аниматор может загрузить первый и последний момент движения, после чего ее проанализирует нейросеть и выявит особенности каждой из картинок. Затем система определит, как рисунок должен измениться от одного кадра к другому, создавая переходные точки.

Соответственно на выходе аниматор может скачать уже всю сцену. И вместо нескольких дней работы по отрисовке, создание готового ролика займет всего 15 секунд, добавил специалист.

Напомним, анализировать дыхание человека нейросеть обучат новосибирские специалисты.