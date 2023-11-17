В Новосибирске арестовали супружескую пару, занимающуюся сбытом наркотиков

В Новосибирске арестовали супружескую пару и их знакомого, которые занимались незаконным сбытом наркотиков

В Новосибирске в прокуратуре Ленинского района утверждено обвинительное заключение в отношении супружеской пары и их знакомого. Об этом сообщает пресс-служба областного ведомства.

По версии следствия, 29-летняя жительница Новосибирска для того, чтобы улучшить материальное положение, предложила своему супругу организовать сбыт наркотиков. После чего она заказала компоненты в Интернете, смешав которые получалось наркотическое вещество.

34-летний супруг занимался сбором компонентов, а процесс изготовления проходил в их квартире. С целью сбыта был вовлечен и их 30-летний знакомый.

Сотрудники Пограничного Управления ФСБ России по Новосибирской области задержали их в ходе передачи наркотиков массой почти в 30 грамм.

В данный момент в Ленинский районный суд Новосибирска направлено уголовное дело для рассмотрения.

Уточним, что максимальное наказание по статье — до 20 лет лишения свободы

Ранее в Новосибирске начали судить двух адвокатов за крупное мошенничество и наркотики.