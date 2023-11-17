В Новосибирске компании создают различную косметику, кроме краски для волос

Компании Новосибирска создают почти всю косметику, но не краску для волос.

Как сообщает интернет-издательство «BFM-Новосибирск», в регионе увеличился объём производства косметики. В сравнении с 2022 году в этой сфере произошёл двукратный рост.

Заместитель руководителя комитета по развитию предприятий индустрии красоты новосибирского отделения «Опоры России» Анна Зубаровская рассказала, что в Новосибирске создают очень качественную как уходовую, так и медицинскую косметику.

Однако Анна Забуровская отмечает, что эти компании не проявили себя в изготовлении профессиональной краски для волос.

«Если найдутся те, кто научиться и будет её делать хорошо, то мы сможем закрыть все потребности индустрии красоты своими, местными брендами», – добавила Анна.

Сейчас в Новосибирской области 30 компаний выпускают косметические средства.