В Новосибирске на фестивале впервые выступит джазовый оркестр из Таиланда

На фестивале Jazzed in Siberia в Новосибирске в этом году впервые выступят музыканты джазового оркестра университета Махидол в Бангкоке. Об этом сообщили в официальном паблике мероприятия во «ВКонтакте».

Репертур оркестра охватывает джазовые стандарты, латиноамериканский джаз и фьюжн. Также музыканты исполнят собственные композиции.

В этом году участвуют также джазовые оркестры из разных регионов России, такие как Академия джаза Игоря Бутмана из Москвы, Детская джазовая школа им. Кима Назаретова из Ростова-на-Дону, джаз-оркестр НГТУ НЭТИ и коллективы Музыкального колледжа им. A. Ф. Мурова. Кроме того, на сцене выступит бэнд из Гродненского государственного колледжа искусств Белоруссии.

Фестиваль Jazzed in Siberia запланировали с 23 по 25 ноября.

Ранее Сиб.фм сообщал, что итальянский певец Пупо выступит в Новосибирске уже через две недели.