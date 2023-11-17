В Новосибирске пациентка заявила о неадекватном состоянии фельдшера — что ответил врач

В Новосибирске женщина заявила в соцсетях, что к её ребёнку на вызов приехал фельдшер в неадекватном состоянии. Корреспондент Сиб.фм узнал, будет ли специалист писать заявление о клевете.

В Новосибирске местная жительница Мария обвинила в паблике «АСТ-54» во «Вконтакте» фельдшера — якобы он приехал в неадекватном состоянии на вызов.

«Вызвала скорую сегодня дочери в 18:03 — мало того, что фельдшеры приехали в 22:10, так ещё и от состояния врача остался только шок и ужас», — пожаловалась она.

Помимо комментария, Мария опубликовала ролик, на котором фельдшер Александр объясняет её дочери схему лечения, закрывая глаза и активно жестикулируя руками. Из-за этого, предположительно, мама девочка подумала, что врач находится в алкогольном состоянии.

После публикации Минздрав Новосибирской области сообщил, что Александр работает в скорой уже 13 лет, а в 2023 году стал одним из победителей профессионального конкурса «Лучший фельдшер».





Корреспонденту Сиб.фм удалось связаться с врачом. Александр поделился, что такая ситуация с ним не в первый раз. Сейчас он в раздумьях, писать ли заявление на женщину о клевете.

«Я сейчас нахожусь в раздумьях, потому что такая ситуация, как бы не печально, встречающаяся. Уже была пара таких случаев», — отметил он.

Александр признался, что ему больше всего неприятно за родственников, которые увидели это в интернете. По его словам, его супруга первая увидела видео в паблике.

«Моя супруга крайне недовольна от этой ситуации. Я еще был на смене, от супруги поступил вызов. Она увидела этот ролик в интернете», — рассказал он.

Александр, вспоминая, рассказал, что тот вызов был самым обычным. Он спокойно общался с пациенткой. Подозрений, как он говорит, у него никаких не было. Только один раз увидел, что его скрытно снимают, но не придал этому значения.

Фельдшер признался, что хотел бы услышать от Марии объяснения, для чего она так сделала.

«Хотелось бы услышать её позицию, зачем она так поступила. Я с алкоголем на «вы», за всю свою карьеру ни разу не работал в алкогольном состоянии, как и мои коллеги», — говорит собеседник.

Кроме этого, врач объяснил, если пациент думает, что специалист пьян, нужно просто обратиться в 03 — врача вызовут на станцию, где проведут обследование.

Александр поделился, что в тот вечер был просто уставшим из-за смены, а закрывал глаза из-за физической особенности.

«У меня неврит лицевого нерва. У меня закрываются глаза, что вы и видели в видео. Если я бы вышел на работу выспавшемся, сытым, то было бы все по другому. Просто смена длилась уже долго. Много вызовов имеют влияние на состояние врачей», — подытожил он.

Как ранее писал Сиб.фм, лучшие фельдшеры Новосибирска получат доплату в 10 тысяч рублей.