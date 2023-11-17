В Новосибирске специалисты НГТУ НЭТИ создадут бюджетную ветроэнергетическую установку

В НГТУ НЭТИ команда разработчиков создаёт ветроэнергетическую установку на основе легко перерабатываемых материалов.

Как сообщает пресс-служба НГТУ НЭТИ, в Новосибирске студент шестого курса факультета летательных аппаратов Даниил Матвеев рассказал о том, что команда разработчиков создаёт ветроэнергетическую установку на основе легко перерабатываемых материалов. Предполагается, что она будет компактнее и доступнее для потребителей, чем существующие аналоги.

По его словам, одна ветроэнергетическая установка может стоить больше 500 тысяч рублей, а с дополнительной комплектацией ещё дороже. В свою очередь, разработчики отмечают, что их устройство будет иметь меньшую стоимость.

«Существующие аналоги ветряков весят 200—300 кг, мы намерены уложиться в меньшие цифры, сделав ветряк мобильным и легко собираемым», — прокомментировал разработчик.

Использовать установку можно будет в отдалённых населённых пунктах при перебоях с электроэнергией. Также ветряки могут использоваться в исследовательских или археологических экспедициях.

Напомним, что в НГТУ НЭТИ начнут разработку компактных тормозных систем для самолёта Ил-114.