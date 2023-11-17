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общество проиcшествия

В Новосибирской области поймали находящегося в федеральном розыске наркодилера

Фото: freepik

Сотрудники ДПС поймали наркодилера, который с ноября 2019 года находился в федеральном розыске.

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, в Новосибирске полицейские задержали 32-летнего жителя Улан-Удэ, который находился в федеральном розыске.

Сотрудники ДПС в центре города остановили машину Toyota Land Cruiser 200. У правоохранителей возникло подозрение, что его документы поддельные. Во время проверки это подтвердилось. 32-летнего автомобилиста доставили в дежурную часть, где выяснилось, что он предъявил водительское удостоверение и паспорт на чужое имя.

Далее, как сообщила прокуратура, мужчина находился в федеральном розыске с ноября 2019 года по делу о сбыте наркотических средств.

Сейчас подозреваемого заключили под стражу.

Напомним, что в Новосибирске к 12 годам приговорили мужчину за попытку сбыта наркотиков.

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Валерия Митрохина
Журналист

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