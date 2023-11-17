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общество

В России намерены ужесточить наказание за уклонение от мобилизации

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Такой вопрос на обсуждение подняли в Совете Федерации.

В Совете Федерации рассматривают вопрос об ужесточении ответственности за уклонение от призыва во время мобилизации, а также за подстрекательство к уклонению. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на «Ведомости» и «Коммерсант».

Так, научный сотрудник Института государства и права РАН Игорь Бутрим предложил дополнить статью «Уклонение от прохождения военной и альтернативной и гражданской службы». В беседе с «Ведомостями» он отметил, что ответственность за неявку по призыву на срочную службу должна распространяться на уволенных в запас, также следует наказывать за организацию уклонения от мобилизации и подстрекательство к нему.

В свою очередь завкафедрой правового обеспечения национальной безопасности РАНХиГС Денис Ирошников предложил признать добровольную сдачу в плен деятельностью, направленной против безопасности государства, и внести поправки в соответствующую. А сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона заявил о желании отрегулировать привлечение к уголовной ответственности добровольцев за дезертирство и неисполнение приказа.

Все эти предложения будут направлены на рассмотрение в Госдуму.

Напомним, в Госдуме готовят новый закон о призыве.

#военные #наказание #Совет Федерации #уголовная ответственность
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Дарья Бочкун
журналист

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