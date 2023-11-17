Война в Израиле: последние новости о ситуации на Ближнем Востоке к 17 ноября

Израиль заявил, что нанес удар по резиденции главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и не может прекратить боевые действия, потому что не получает информации о захваченных заложниках.

Разъяснение причин расширения военного конфликта с Палестиной из уст президента Израиля Ицхака Герцога прозвучали в интервью изданию «Financial Times» как детский лепет: «Мы не получили никакой информации о наших заложниках. Поэтому нам придется сражаться и доставать их», пояснил он кровожадные действия ЦАХАЛ, которые весь прогрессивный мир назвал геноцидом против палестинцев.

Кроме того, новость от 1 7онября 2023 года из разряда «молния» об авиационном ударе по резиденции главы политбюро правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании прозвучала, как победная. Однако и это на остановило израильскую армию, которая углубляется в территорию Газы под предлогом сохранения «мощных сил» в анклаве в ближайшем будущем.

При этом глава Израиля выражает сожаление о гибели людей в Газе (по данным на 17 ноября 2023 года, число погибших в анклаве подходит к 12 000, а раненых около 30 000), но президент Герцог считает своим приоритетом защиту собственного народа.

Вероятно из этих «благих» намерений его армия активно атакует больница Газы, уверяя, что под ними расположены тоннели ХАМАС. По свежим данным Минздрава Палестины, в результате ударов Израиля на территории сектора Газа прекратили работу по меньшей мере 22 больницы и 49 медицинских центров.