Выборов президента в 2024 году не будет? Почему Владимир Путин подписал закон об изменении порядка проведения выборов

Портал «Сиб.фм» публикует информацию о том, что известно на данный момент о президентских выборах в России и с какой целью меняется порядок их проведения.

Интрига с выборами лидера РФ нарастает с каждым днём во многом благодаря тому, что действующий глава государства Владимир Путин пока не объявил о своём участии. Зато доподлинно известно, что от правящей партии он выдвигаться не будет. При подобном решении возможны два варианта выдвижения кандидатуры: либо как самовыдвиженец, либо инициативная группа «нового» кандидата.

В сети ходят слухи, что точная информация по этому вопросу появится не ранее 13 декабря 2023 года, когда Совет Федерации намерен объявить конкретную дату выборов президента РФ.

Однако «особенная» и даже специфическая обстановка в стране и мире рождает массу домыслов в обществе относительно предстоящих выборов. Многие уже сомневаются в их проведении.

Масла в огонь подлила поправка в закон о выборах, которая существенно изменяет порядок проведения выборов главы государства в случае введения военного положения.

Хотя президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков поспешил успокоить россиян, пояснив, что данная поправка нужна для новых регионов РФ, где может быть введено военное положение, а дополнительная законодательная инициатива, разрешающая проведение выборов в таких условиях, всего лишь подстраховка.