«Зима будет самой кошмарной в XXI веке»: синоптики заявили о погодной аномалии в декабре

Морозы, снегопады и барические взлёты готовит новая русская зима. Портал «Сиб.фм» публикует обновлённых прогноз на три зимних месяца сезона 2023-2024.

Теплый российский ноябрь-2023 оказался обманчивым, уверяют синоптики Центра погоды «Фобос». По их экспертным расчётам, совсем скоро вскоре на всей территории России завертится настоящая климатическая карусель.

Первый снежный удар примет на себя уже к концу ноября русская равнина. Ориентировочно 20-25 числа в центральных и северо-западных регионах РФ пойдут обильные снегопады. В Сибирь и на Урал снег придёт и того раньше — 17-20 числа, а на Дальнем Востоке заснежит уже в ближайшие дни.

Традиционные русские морозы придут в Россию следом за снегопадами. В первой половине декабря-2023 под влиянием обширного сибирского антициклона морозы скуют почти весь центральный регион вплоть до Уральских гор, заверил метеоролог, ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В это же время Урал, Сибирь и Дальний Восток вместе с Красноярским краем и Кузбассом скуют сильные морозы до минус 35-40 градусов. В Мурманске и Магадане будет и того холоднее.

На этом зимние сюрпризы не закончатся. В январе из-за сильных холодов воздух станет тяжелее обычного. Опустившись низко к земле, он и вызовет барический скачок (глобальные колебания повышенного и пониженного атмосферного давления).

Финал зимы-2024 ознаменуется февральскими ледяными дождями, которые спровоцируют падение влаги из низких облаков на землю с последующим налипанием наледи на поверхностях домов, мостов, сооружений и дорог.