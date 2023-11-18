3:0: новосибирский «Локомотив» победил «Зенит» из Петербурга в волейболе

Команда по волейболу из Новосибирска «Локомотив» одержала победу над «Зенитом» из Санкт-Петербурга

В матче шестого тура PARI Суперлиги по волейболу среди мужских команд новосибирский «Локомотив» обыграл «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Команды разыграли три партии, по итогам которых новосибирцы выиграли со счетом 3:0 — 25:23, 25:13, 25:23.

Для новосибирской команды это пятая победа из шести в чемпионате. «Локомотив» лидирует в турнирной таблице.

Напомним, что в Новосибирске перед матчем ХК «Сибирь» 150 мужчин проверились на рак.