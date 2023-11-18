8-миллионному пассажиру Толмачево подарили билет в Мьянму

8-миллионный пассажир аэропорта Толмачево в Новосибирске получил билет в Мьянму

Аэропорт Толмачево в Новосибирске 9 ноября обслужил 8-миллионного пассажира, им стала Анна Богомолова, которая в этот день улетала в Москву.

В честь события девушке подарили сертификат на обслуживание в VIP-зале, сувениры, а также аэропорт подготовил праздничную программу для всех пассажиров.

Помимо этого, Анне вручили сертификат на авиаперелет Новосибирск-Мандалай-Янгон и обратно.

Янгон — крупнейший город Мьянмы. Государство находится в Юго-Восточной Азии и граничит с Индией, Бангладеш, Китаем, Лаосом, Таиландом.

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