Депутаты Новосибирской области поблагодарили аграриев за работу

В Новосибирске депутаты поблагодарили аграриев за работу.

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив и депутаты регионального парламента поблагодарили сельхозпроизводителей Искитимского района за ответственную работу и достойные результаты.

В Центре досуга Искитимского района собрались труженики агропромышленных предприятий и организаций, фермеры, представители районной и областной власти. Там были подведены итоги полеводческого сезона – это традиционное мероприятие, которое проходит практически во всех районах области.

Андрей Шимкив поздравил с праздником и поблагодарил всех, кто занимается сельским хозяйством и переработкой сельскохозяйственной продукции.

Аграрии Искитимского района в 2023 году приобрели 27 единиц техники и оборудования, в том числе три трактора и четыре комбайна, сумма вложений в техническое переоснащение составила 229 млн рублей. Объем господдержки – 99 млн рублей.

Напомним, что аграрии Новосибирской области планируют убрать зерновых на четверть выше потребностей региона.