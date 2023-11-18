Какой 18 ноября 2023 праздник — какой церковный праздник, что запрещено и можно делать

Нигде нельзя ставить свою подпись 18 ноября 2023 года, а также совершать крупные покупки – не прослужат верой и правдой много лет и быстро сломаются, гласят народные поверья. Подробности Галактионова дня читайте ниже.

Русская православная церковь ежегодно 18 ноября добрым словом и молитвой вспоминает мучеников Галактиона и Епистимию. Эта супружеская пара не отвернулась от Христа и приняли за веру в него мученическую смерть. Потому этот день считается одним из самых благоприятных для сватовства и женитьбы.

Согласно вековым народным наблюдениям, если 18-го ноября поставить на любых документах свою подпись, её украдёт нечистый. Кроме того, нежелательно совершать крупные покупки – вещь или техника долго не прослужит.

Тоже самое касается и принятия важных решений, заключения сделок, решения серьезных дел – всё пойдет насмарку, уверяют российские старожилы.

А вот тщательная уборка в доме 18 ноября способна избавить хозяев от всего плохого. Усилить положительное влияние дня поможет и баня (в современном приложении – сауна) – если пропариться как следует, то здоровым будешь весь грядущий год.

Отметим, что в 2023 году Галактионов день совпал с Михайловской родительской субботой, потому следует приготовить поминальный семейный обед, вместе вспомнить и помолиться за ушедших родственников. Идеально, если на столе будут любимые блюда почивших родных, а также поминальная кутья и блины с мёдом нового урожая.