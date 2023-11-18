Мэрия Новосибирска планирует выкупить квартиры на улицах Грибоедова и Кирова

Квартиры в двух домах в Октябрьском районе планирует выкупить мэрия Новосибирска

По данным на сайте администрации Новосибирска, мэрия планирует выкупить квартиры в двух домах в Октябрьском районе по улицам Грибоедова, 160 и Кирова, 230. Ранее здания признали аварийными и подлежащими сносу.

Власти хотят выкупить земельные участки для муниципальных нужд. Сейчас они находятся в общей долевой собственности владельцев квартир домов, поэтому администрация хочет выкупить жилые помещения в зданиях.

Таким образом, девять квартир выкупят на улице Кирова в доме №230. Их площадь составляет от 13,2 до 28,9 квадратных метров. Одну квартиру купят по улице Грибоедова,160 площадью в 22,9 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что 11 домов в четырех районах Новосибирска были признаны аварийными.