Мобилизация: свежие новости 18 ноября 2023 о частичной мобилизации в России

Отправка осенних призывников-2023 в зону действия СВО и вручённые повестки для запасников и резервистов стали очередным поводом для разговоров о второй волне мобилизации в России.

Генштаб ВС РФ уже не первый раз заявляет, что информация о начала второй волны мобилизации ложная. Но некоторые события текущей осени обостряют этот вопрос.

По данным на 18 ноября 2023 года, отправление солдат-срочников в зону СВО не рассматривается. Более того, осенние призывники-2023 не поедут служить срочную службу даже в новые (присоединённые) регионы РФ, заверил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Его слова подтвердил и глава государства: «Согласно докладам Министерства обороны, направлять срочников в эту зону нет необходимости, несмотря на продолжение там СВО», пояснил Владимир Путин в одном из своих публичных выступлений.

Чёткие заявления по этому поводу прозвучали и из уст начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России, контр-адмирала Владимира Цимлянского, который также заверил, российских призывников не будут отправлять в зону проведения СВО.

Что касается повесток для тех, кто уже давно отслужил в рядах ВС, то военкоматы в ноябре 2023 года вызывают запасников и резервистов для сверки личных данных.

Кроме того, нововведением для контрактников стала возможность отправляться в зону действия СВО, не имея военного билета, то есть без прохождения срочной службы.