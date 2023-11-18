Названы ТОП-5 баров Новосибирска, где регулярно дерутся посетители

Пять заведений Новосибирска, где чаще всего устраивают драки.

Первое место занял бар «Друзья», где часто случаются потасовки. Следующим местом в списке оказался круглосуточный алкомаркет «Емкость24» в ТЦ «Метромаркет» на проспекте Карла Маркса.

Третье место заняло заведение «Синий Иней» в центре Новосибирска — там чаще всего происходят массовые драки между посетителями. А на четвёртом месте оказался очередной алкомаркет «Емкость24» — в этот раз на Затулинке. Помимо того что в заведении постоянно устраивают потасовки, так ещё и персонал зачастую грубит и хамит посетителям.

И самым буйным местом оказались «Сибирские луга» на улице Тюленина — это одна из самых старых шашлычных на Родниках с недорогим доступным алкоголем.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске группа пьяных людей пытались взломать дверь.