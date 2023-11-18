Обнулят. В России обрадовали пенсионеров с долгами

Юристы обрадовали пожилых россиян – в грядущем 2024 году за кредитованных пенсионеров освободят от списания задолженности или предоставят им существенные послабления.

С нового 2024 года в России вводится правило обязательного остатка денежных средств на счету должника в размере суммы прожиточного минимума, сообщила опытный российский юрист Ирина Сивакова в своём микро-блоге «Юридические тонкости».

По её словам, в следующем 2024 году прожиточный минимум для пенсионеров по нашей стране достигнет 16 844 рублей. Это означает, если пенсия будет меньше указанной суммы, то судебные приставы не смогут списать долг с пожилого человека.

Следить за соблюдением этого правила будут специалисты СФР при приеме исполнительных листов от судебных приставов для удержания долга с пенсионных выплат. В таких случаях, при удержании денежных средств пенсионера в пользу его задолженности они будут обязаны оставлять пожилому человеку гарантированный минимум. Ориентироваться при этом они станут на прожиточный минимум в регионе проживания.

Не секрет, что многие пенсионеры нашей страны не дотягивают даже до этого минимума, но являются должниками. В подобных случаях с нового 2024 гола они смогут признать себя банкротами. Кроме того, если у пенсионера при всё этом нет имущества (недвижимости), на которое можно обратить взыскание, то его долги просто обнулятся.