Решение принято. График выхода на пенсию в 2024 году

Россиянам объявили, что в грядущем 2024 году на заслуженный отдых удастся выйти женщинам 1966 г.р. и мужчинам 1961 г.р.

Условия выхода на пенсию по старости в нашей стране вновь изменились, сообщил портал «Пенсия.Молодая-семья.ру». подобные мероприятия, по словам экспертов портала, являются переходными этапами действующей в стране пенсионной реформы (стартовала в 2018 году с увеличения пенсионного возраста).

С 2024 года изменятся базовые условия выхода на заслуженный отдых: возраст, стаж и накопленные баллы. На основании статьи 8 закона № 400-ФЗ, в будущем году на оформление страховой пенсии по старости могу претендовать 58-летние женщины (1966 г.р.) и 63-летние мужчины (1961 г.р.), которые имеют трудовой стаж в размере 15 лет и накопили 28,2 пенсионных балла.

На досрочную пенсию в 2024 году будут претендовать те граждане России, кто накопил специальный льготный стаж: северный, сельский, в угольной или авиационной сферах. Также раньше других станут пенсионера те, кто воспитывал ребенка-инвалида или вырастил трое и более детей (условие распространяется только на женщин).

Отметим, что следующие по дате рождения россияне (женщины 1967 г.р. и мужчины 1962 г.р.) станут пенсионера позднее, то есть лишь после достижения 59 и 64 лет соответственно.