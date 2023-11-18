Суд Новосибирска отказал активисту в митинге «За честные выборы»

Активист Михаил Рязанцев попытался оспорить решение властей и проиграл.

В Новосибирске Ленинский районный суд признал законным отказ мэрии в проведении митинга «За честные выборы», на который подавал заявку активист Михаил Рязанцев.

Мэрия отказала Рязанцеву в митинге, поскольку он причастен к деятельности организаций, которые признаны экстремистскими, ликвидированы, а их деятельность запрещена в России по решению Мосгорсуда.

Напомним, что мэр Новосибирска принял участие в митинге, посвященном 106-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.