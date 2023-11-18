Уголовное дело возбудили в Новосибирске по факту смертельного ДТП

Новосибирская прокуратура возбудила уголовное дело после смертельного ДТП

В Новосибирске прокуратура Октябрьского района возбудила уголовное дело и заключила под стражу 37-летнего мужчину. Об это сообщает пресс-служба областного ведомства.

По версии следствия, 17 ноября 37-летний водитель на Nissan совершил наезд на пешеходов, в результате чего один из них скончался на месте, а второго госпитализировали с телесными повреждениями.

Суд согласился с позицией прокурора и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на период предварительного следствия по делу.

Мужчина обвиняется в нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения.

Максимальное наказание по статье — до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что появились подробности, кто поджёг военкомат в Новосибирске.