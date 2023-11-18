В баре Новосибирска во время драки пострадали девушка и её муж

Девушка защищала во время драки своего мужа в Новосибирске.

По данным ACT-54, ночью с 17 на 18 ноября произошла драка в кафе-баре «Рандеву» на Широкой, 139. Как сообщила сибирячка, толпа начала избивать её мужа и она не могла остаться в стороне – девушка попыталась защитить супруга, причём толпу это не остановило и они начали отвечать ей.

«Я девушка, вся в крови. Я его защищала собой. Защищала своего мужа от того, чтобы его избивали толпой. Налегла на него, и меня избили мужчины», —рассказала девушка в видео.

Сейчас в полиции не комментируют массовую драку.

Напомним, что названы ТОП-5 баров Новосибирска, где регулярно дерутся посетители.