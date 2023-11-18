В «Гонке стартапов» на «Пятнице!» участвует аспирант НГУ

Илья Владыко, аспирант физического факультета НГУ, участвует в шоу «Гонка стартапов» на «Пятнице!»

Илья Владыко, аспирант физического факультета НГУ, принял участие в телевизионном шоу «Гонка стартапов» на «Пятнице!».

В шоу участвуют 10 молодых предпринимателей из разных городов страны. Им необходимо представить свои проекты, разделиться на команды, где они вместе будут решать задачи экспертов и прокачивать предпринимательские навыки.

Илья Владыко пришел на шоу со своим стартапом по созданию компьютерного зрения для автоматизации деревообработки — NeuroLumber. Проект вошел в в топ-10 лучших стартапов Молодежных акселераторов Сбера.

По словам аспиранта, он решил участвовать в шоу, чтобы «рассказать о своем проекте, заявить, что он классный, и продать, возможно, будущем инвестору».

Илья попал в команду к Сергею Матвиенко из «Импровизации».

Напомним, что в Новосибирске специалисты НГТУ НЭТИ создадут бюджетную ветроэнергетическую установку.