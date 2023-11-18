В Новосибирске две девушки выламывали ночью двери жилкомплекса «Галактика»

Вандалы в Новосибирске выломали дверь в жилом комплексе.

В Новосибирске в ночь с 17 на 18 ноября на улице по адресу Николая Островского, 195, две девушки пытались попасть в подъезд жилого комплекса «Галактика». Они старательно выламывали дверь, которая открывается только при помощи магнитного ключа, но им так и не удалось воплотить задуманное. Недолго думая девушки позвали на помощь мужчину, который смог помочь им и окончательно выломал дверь.

По кадрам видеозаписи подъезда видно, как весь процесс взлома очень веселит ребят, в то время как жильцы дома уже устали от подобных инцидентов — они бурно обсуждают это в чате.

Как выяснилось позже, в жилом комплексе на первом этаже есть квартира-хостел, съём которой осуществляется ни на один день, а на постоянное время.

«Хозяин в городе не живет, всем занимается риэлтор. Нам они не мешают, не слышно, не видно. Но к сожалению вот такие чудища тоже попадаются», — написал один из жильцов дома.

Жители крайне возмущены тем, что в их подъезде всё чаще стали портить имущество и это по-прежнему остаётся безнаказанным.

«То одно то второе, я сам несколько раз искал нарушителей порядка в нашем подъезде. У нас тут все ломается, стены трескаются, лампочек сняли кучу, доводчики сломаны, моют плохо. Проблем много, только когда надо проголосовать за совет дома, большинство тупо спряталось по квартирам и ничего не получилось», — прокомментировали в чате.

Сейчас жильцы жилого комплекса планируют направить жалобу в правоохранительные органы.