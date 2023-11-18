В Новосибирске группа пьяных людей пытались взломать дверь

Мужчины в алкогольном опьянении пытались ножом вскрыть дверь.

В группе «Моя Первомайка» социальной сети «ВКонтакте» опубликовали информацию о том, что 17 ноября пьяные мужчины пытались взломать домофонную дверь в одном из домов.

Читательница группы написала, что изначально ей позвонила группа неизвестных мужчин в домофон. Услышав отказ, они решили силой открыть дверь подъезда и в этот момент могли повредить механизмы магнитного держателя.

Сибирячка считает, что такие действия могут напугать детей и пожилых людей, о чём просит предупредить соседей.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске группа школьников наплевала на камеру домофона и справила нужду прямо у подъезда.