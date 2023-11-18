сегодня
18 ноября, 16:05
пробки
4/10
погода
+6°C
курсы валют
usd 89.12 | eur 96.76
сегодня
18 ноября, 16:05
пробки
4/10
погода
+6°C
курсы валют
usd 89.12 | eur 96.76
сегодня 14:44
общество

В Новосибирске не будут сокращать число мигрантов в такси

Фото: Царьград

Власти Новосибирской области приняли решение не сокращать число мигрантов в такси.

По данным портала "Сибкрай", как сообщает глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области Сергей Нешумов, доля иностранных работников в сфере общественного транспорта составляет менее 1%.

По этой причине власти не станут запрещать мигрантам работать в сфере общественного транспорта и такси, как это сделали в ряде других регионов.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Челябинской области мигрантам запретили работать в маршрутках и такси. Документ размещен на официальном портале правовой информации. Он устанавливает запрет на регулярные пассажирские перевозки внутри города, пригородные и междугородние маршруты.

ОЦЕНИТЬ статью
1

Валерия Митрохина
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в