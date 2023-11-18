В Новосибирске не будут сокращать число мигрантов в такси

Власти Новосибирской области приняли решение не сокращать число мигрантов в такси.

По данным портала "Сибкрай", как сообщает глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области Сергей Нешумов, доля иностранных работников в сфере общественного транспорта составляет менее 1%.

По этой причине власти не станут запрещать мигрантам работать в сфере общественного транспорта и такси, как это сделали в ряде других регионов.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Челябинской области мигрантам запретили работать в маршрутках и такси. Документ размещен на официальном портале правовой информации. Он устанавливает запрет на регулярные пассажирские перевозки внутри города, пригородные и междугородние маршруты.