В Новосибирске семейный капитал получили более 52 тысяч многодетных семей

Средства, которые выплачивают нуждающимся по национальному проекту региональной программы.

В Новосибирской области в проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» включили региональный семейный капитал.

Как сообщает заместитель начальника управления организации социальных выплат министерства труда и социального развития региона Дмитрий Радич, многодетные родители могут выбрать одно из восьми направлений мер поддержки. На сегодняшний день лидирует улучшение жилищных условий. Свыше 52 тысяч семей уже получили сертификаты.

Также семьи выбирают и другие популярные направления использования средств сертификата – покупка транспорта или сельскохозяйственной техники.

Напомним, что в России введут «отцовский» капитал за третьего ребенка.