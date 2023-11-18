сегодня
18 ноября, 11:28
пробки
2/10
погода
+4°C
курсы валют
usd 89.12 | eur 96.76
сегодня
18 ноября, 11:28
пробки
2/10
погода
+4°C
курсы валют
usd 89.12 | eur 96.76
сегодня 09:09
общество

В Новосибирске снесут 350 частных домов для строительства ЖК

Фото: freepik

В Новосибирске для строительства жилого комплекса на Кирова будут снесены 350 частных домов.

В Новосибирске планируют снести 350 частных домов в Кировском районе, чтобы построить жилой комплекс. Проект комплексного развития территории поддержали на заседании одноименной комиссии мэрии 17 ноября.

По данным проекта, на территории жилого комплекса появится школа, два детских садика и поликлиника. Завершить строительство должны в 2042 году.

Напомним, что микрорайон площадью почти в 150 тысяч «квадратов» построят под Новосибирском. Согласно проекту, жилые комплексы должны появиться в посёлке до 2033 года.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Валерия Митрохина
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в