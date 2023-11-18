В Новосибирске снесут 350 частных домов для строительства ЖК

В Новосибирске для строительства жилого комплекса на Кирова будут снесены 350 частных домов.

В Новосибирске планируют снести 350 частных домов в Кировском районе, чтобы построить жилой комплекс. Проект комплексного развития территории поддержали на заседании одноименной комиссии мэрии 17 ноября.

По данным проекта, на территории жилого комплекса появится школа, два детских садика и поликлиника. Завершить строительство должны в 2042 году.

Напомним, что микрорайон площадью почти в 150 тысяч «квадратов» построят под Новосибирском. Согласно проекту, жилые комплексы должны появиться в посёлке до 2033 года.