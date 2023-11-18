В Новосибирске залило кипятком театр «Красная мельница»

Из-за аварии на теплосетях театр «Красная мельница» и улицу Галущака в Новосибирске залило кипятком

18 ноября из-за аварии на теплосетях на улицу Галущака и в помещение театра «Красная мельница», которое находится на цокольном этаже, полилась горячая вода.

По словам очевидцев, сначала вода проникла на кухню с потолка, а затем начала появляться в зале в то время, когда там проходил спектакль.

В ходе инцидента пострадал мальчик, который шел в магазин и, не увидев из-за пара кипяток, ошпарил ноги.

На месте работает аварийная бригада.

Ранее спасатели сняли кольцо с опухшего пальца женщины в Новосибирске.