За последние 40 дней с начала военного конфликта на Ближнем Востоке в секторе Газа погибло пости 12 000 мирных жителей, в два раза больше получили разные степени ранений и увечья. Остальные данные на 18 ноября 2023 года публикует портал «Сиб.фм».

Сорок дней ожесточённого противостояния Израиля и Палестины нанесли непоправимый урон населению сектора Газа. По данным на 18 ноября текущего 2023 года, ООН открыто заявило об угрозе голода на этой территории из-за дефицита продуктов: «С начала конфликта в анклав поступает лишь 10% от необходимого количества продуктов питания, наблюдается проблема с питьевой водой», пояснил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Синди Маккейн.

Однако еврейское государство, не желающее слышать о проблемах мирного населения Газы, решило уничтожить ХАМАС раз и навсегда, не считаясь ни с какими потерями. ЦАХАЛ намерен начать военную операцию на юге сектора Газа (граница с Египтом).

По этой причине вооруженные силы Египта приведены в состояние повышенной боевой готовности и стянуты к рубежам. Военные эксперты считают, что при подобном раскладе Израиль рискует познать всю мощь ВВС и сухопутных войск этого государства: «Даже присутствие авианосцев США на Ближнем Востоке не повлияет на силовые меры Каира», заявил военный обозреватель Алексей Суконкин в беседе с изданием NEWS.ru.

Очевидно, что в геополитическое противостояние на Ближнем Востоке втягивается всё больше стран, а это чревато глобальными и разрушительными последствиями.