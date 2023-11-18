Землю накроет пятидневная магнитная буря. Когда ждать страшный геошторм?

Предстоящая ноябрьская неделя готовит землянам сюрприз в виде мощнейших колебаний геомагнитного поля планеты. Портал «Сиб.фм» публикует расписание магнитных штормов по дням.

Жители многих российских регионов всё ещё помнят необычное красно-зелёное северное сияние, которое вызвало мощная магнитная буря в начале текущего ноября. Причём, пугающее явление наблюдалось в нетипичных для него местах – В Сибири и на Юге России.

Новый не менее мощный плазменный поток будет выброшен Солнцем в начале будущей недели, уверяют эксперты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН. По их словам, новые облака газа пройдут расстояние в 150 миллионов километров от Солнца всего за пару суток и ударят по нашей планете с существенно большей силой уже 22 ноября 2023 года.

Подробный прогноз ноябрьских магнитных бурь по дням выглядит пугающе.

· Вторник, 22 ноября — магнитная буря силой 5 баллов.

· Среда, 23 ноября — 4 балла.

· Четверг, 24 ноября — 5 баллов.

· Пятница, 25 ноября — 5 баллов.

· Суббота, 26 ноября — 4 балла.

Конец предпоследней ноябрьской недели обещает передышку с колебаниями магнитосферы Земли не более 3 баллов с переходом в полный штиль.