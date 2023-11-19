5 тысяч хвойных веток привезли в Новосибирск к Новому году

В Новосибирск завезли 5 тысяч хвойных веток к Новому 2024 году.

Россельхознадзор по Новосибирской и Томской областям сообщил, что в Новосибирск завезли 5 тысяч хвойных веток.

«На текущей ноябрьской неделе к первым пихтам, уже ввезённым в Новосибирск из Кемеровской области, добавились предновогодние партии хвойных веток», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Россельхознадзоре также уточнили, ветки и деревья хвойных пород относятся к продукции высокого фитосанитарного риска.

Напомним, что в Новосибирске поставили первую ёлку на Новый год.