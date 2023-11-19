Кипятком залило улицу и театр в Новосибирске

Театр «Красная мельница» и улицу Галущака в Новосибирске залило кипятком из-за аварии на теплосетях

18 ноября из-за аварии на теплосетях на улицу Галущака и в помещение театра «Красная мельница», которое находится на цокольном этаже, полилась горячая вода.

По словам очевидцев, сначала кипяток проник на кухню с потолка, а затем начал появляться в зале, где проходил спектакль.

При инциденте пострадал мальчик, который шел в магазин. Из-за сильного пара он не увидел кипяток и ошпарил себе ноги.

На месте работала аварийная бригада. Также в контуре отключили 13 домов.

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