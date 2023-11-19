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проиcшествия

Новосибирская прокуратура возбудила уголовное дело по факту смертельного ДТП

Фото: телеграм-канал «Прокуратура Новосибирской области»

В Новосибирске прокуратура возбудила уголовное дело после смертельного ДТП

Прокуратура Октябрьского района в Новосибирске возбудила уголовное дело и заключила под стражу 37-летнего мужчину после смертельного ДТП. Об это сообщает пресс-служба областного ведомства.

По версии следствия, 17 ноября 37-летний водитель на Nissan совершил наезд на пешеходов, в результате чего один из них скончался на месте, а второго госпитализировали с телесными повреждениями.

Согласившись с позицией прокурора, суд избрал меру пресечения в виде заключения водителя под стражу на период предварительного следствия.

Мужчину обвиняют в нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения.

Максимальное наказание по статье — до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что появились подробности, кто поджёг военкомат в Новосибирске.

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Нина Раневская
Журналист

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