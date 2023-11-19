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общество

Новосибирский Димитровский мост планируют отремонтировать

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске планируют отремонтировать Димитровский мост.

По данным сайта госзакупок, власти ищут подрядчика для разработки проектно-сметной документации Димитровского моста. Стоимость работ составит 598 тысяч рублей.

Подрядчик должен будет провести предпроектное обследование и создать инженерно-топографический план.

Организации могут подать заявку на участие в торгах до 27 ноября этого года, а средства выделят из городского бюджета на 2024 год.

Напомним, что в Новосибирске четвёртый мост станет первой платной дорогой. Для оплаты дороги установят 22 терминала, рассчитаться водители смогут бесконтактной картой, либо у кассира наличными или банковской картой.

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Валерия Митрохина
Журналист

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