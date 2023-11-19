Придётся попрощаться с авто. ГИБДД ужесточает наказание по одной статье

Действующий закон позволяет конфисковать автомобиль нарушителя правил дорожного движения прямо на дороге. Портал «Сиб.фм» публикует полный список причин для конфискации машины.

Причин для конфискации автомобиля не так и мало. Ежегодно наказание за ряд грубых нарушений ПДД ужесточается, пишет специализированный сат «Автотонкости.ру». Ниже – список причин, по которым любой российский водитель может лишиться собственного авто прямо на дороге.

1. Повторная езда в нетрезвом виде:

- за первый случай штраф 30 тыс. рублей и лишение прав на срок до двух лет;

- за второй и последующие рецидивы уголовная ответственность от штрафа от 200 тыс. до 300 тыс. рублей до лишения свободы на два года (при наличии судимости за аналогичные нарушения — конфискация машины).

2. За многократные превышения скорости на 60 км/час, на 80 км/час и за незаконные выезды на встречную полосу движения (кроме объезда препятствий) — штраф от 200 тыс. до 300 тыс. рублей или лишение свободы до двух лет, а также конфискация автомобиля.

3. Многократная езда без прав:

- в первый раз штраф 30 тыс. рублей;

- за второй штраф от 50 до 100 тыс. рублей;

- в третий раз уголовная ответственность со штрафом до 250 тыс. рублей или лишение свободы на срок до года, а также конфискация автомобиля.