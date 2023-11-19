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общество

Придётся попрощаться с авто. ГИБДД ужесточает наказание по одной статье

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Действующий закон позволяет конфисковать автомобиль нарушителя правил дорожного движения прямо на дороге. Портал «Сиб.фм» публикует полный список причин для конфискации машины.

Причин для конфискации автомобиля не так и мало. Ежегодно наказание за ряд грубых нарушений ПДД ужесточается, пишет специализированный сат «Автотонкости.ру». Ниже – список причин, по которым любой российский водитель может лишиться собственного авто прямо на дороге.

1. Повторная езда в нетрезвом виде:

- за первый случай штраф 30 тыс. рублей и лишение прав на срок до двух лет;

- за второй и последующие рецидивы уголовная ответственность от штрафа от 200 тыс. до 300 тыс. рублей до лишения свободы на два года (при наличии судимости за аналогичные нарушения — конфискация машины).

2. За многократные превышения скорости на 60 км/час, на 80 км/час и за незаконные выезды на встречную полосу движения (кроме объезда препятствий) — штраф от 200 тыс. до 300 тыс. рублей или лишение свободы до двух лет, а также конфискация автомобиля.

3. Многократная езда без прав:

- в первый раз штраф 30 тыс. рублей;

- за второй штраф от 50 до 100 тыс. рублей;

- в третий раз уголовная ответственность со штрафом до 250 тыс. рублей или лишение свободы на срок до года, а также конфискация автомобиля.

#Новосибирск
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Оксана Чешенок
журналист

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