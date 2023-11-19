Российские офицеры высказались о «бессрочной мобилизации». Что ждёт мобилизованных на СВО в 2024?

Первую волну мобилизации никто в России заканчивать не собирается, а опытные и хорошо обученные в сентябре 2022 года бойцы являются неотъемлемой частью обороноспособности страны и будут служить бессрочно, уверены офицеры российской армии.

Этой позиции придерживается наш знаменитый земляк, бывший комбат новосибирского добровольческого отряда «Вега» и вице-спикер регионального Заксобрания Андрей Панфёров, у которого на передовой СВО находится сын. Прекрасно осознавая и разделяя боль солдатских жён и матерей, он уверяет, что призванные в рамках частичной мобилизации в сентябре прошлого 2022 года останутся в строю до тех пор, пока в этом будет необходимость.

Основным аргументом в пользу такой позиции властей РФ и офицеров российской армии является боевой опыт мобилизованных, которые за истекший год в зоне действия СВО на Украине стали прекрасно обученными солдатами. Они составляют костяк обороноспособности страны в текущих геополитических условиях.

По экспертным наблюдениям Панфёрова, вторую волну мобилизации объявлять в России никто на станет, но и первую заканчивать не будет. На данный момент она перенаправлена в сторону добровольцев, желающих подписать контракт с Минобороны. А таких на сегодняшний день насчитывается уже 335 000 человек, что вполне достаточно для достижения текущих целей СВО.