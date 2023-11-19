Сатановский доигрался. Приятно решение по скандальному заявлению политолога

Смена амплуа с циничного «армагеддоныча» до кроткого эксперта не спасла карьеру Сатановского – его извинения не приняты. Портал «Сиб.фм» публикует последствия неосторожных высказываний политолога.

Некорректные слова востоковеда и уже бывшего сотрудника канала «Соловьёв-Лайф» произвели эффект брошенного в воду камня, круги от которого расходятся в разные стороны.

Первым кругом от этого «камня» стало увольнение политолога с родного канала. Однако это не отрезвило разбушевавшегося иудея (так называет сам себя Евгений Янович) и он позволил себе нелицеприятное сравнение в отношении политики России и Израиля к жертвам терактов. По его словам, израильтяне дорожат каждым заложником и мстят до конца, тогда как в РФ просто штурмуют захваченные террористами здания (в Беслане и на мюзикле «Норд-Ост»), допуская большое количество жертв.

С тех пор зарвавшийся востоковед исчез из медиа-пространства. Многие политологи полагают, что он решил отсидеться в сторонке, пока не уляжется шум вокруг его персоны. Однако в сети появились предположения, что его популярный телеграмм-канал с грозным никнеймом «армагеддоныч» будет прикрыт, а его автор «циничный вестник апокалипсиса» временно превратится в милого и корректного эксперта.