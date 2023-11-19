Шойгу подписал указ касательно мобилизации и военного положения в России

Очередной информационный вброс о мобилизации двух сотен тысяч россиян взбудоражил Рунет.

Очередной фейковый «приказ российского министра обороны» о якобы грядущей осенью «частичной мобилизации» 200 тысяч граждан вбросили в РУНЕТ через особые сайты украинского сегмента Сети и телеграмм-каналы, которые активно работают на ЦИПСО (Центр информационно-психологических операций армии Украины, занимающийся продвижением русофобии в Незалежной и в Европе).

Однако дискредитировать Вооружённые силы нашей страны, демонизовать Россию и раскачать ситуации внутри нашего государства украинским и западным спецслужбам не удаётся, ка они не стараются.

Опровергают возможность мобилизации в РФ и официальные власти страны. Так, по словам члена оборонного комитета Госдумы Виктора Соболева, «единственное запланированное мероприятие в данной области — плановый набор на контрактную службу в сентябре 2023-го, а информация о старте мобилизации осенью текущего года — явно ложная».

Из последних и реальных новостей по этому вопросу можно выделить расширенный перечень заболеваний, которые исключают возможность призыва на военную службу по контракту в период мобилизации, военного положения и военного времени в 2023 году. Он дополнен следующими недугами: ВИЧ, гепатит В и гепатит С, формы активного туберкулеза, сахарный диабет I типа, психические расстройства, а также случаи отсутствия почки.