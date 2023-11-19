В Новосибирске на улице Кирова закладчика пристегнули наручниками к забору

Пристегнули наручниками к забору закладчика в одном из дворов Новосибирска.

Как сообщает интернет-издательство «BFM-Новосибирск», в Новосибирске 19 ноября во дворе жилого дома на улице Кирова задержали мужчину, который, по мнению очевидцев, может быть распространителем наркотиков. Он вёл себя агрессивно, пытался оказывать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. В результате был пристегнут наручниками к забору.

«Сначала я услышал громкие крики. Выглянул в окно и увидел, как двое сотрудников ДПС пытаются зафиксировать какого-то буйного мужика. Он вырывался, кричал. Через пару минут у нас во дворе было уже несколько экипажей ДПС. Угомонить этого мужчину не удавалось, и его приковали наручниками к забору», — рассказал один из очевидцев инцидента.

Как выяснилось позже, у мужчины с собой был пакет, в котором находилось много мелких свёртков.

Напомним, что 20-летней жительнице Новосибирска грозит пожизненный срок за наркотики.