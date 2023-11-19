В Новосибирске объявлены причины закрытия 16 продовольственных рынков

За последние 17 лет количество рынков в Новосибирской области уменьшилось в шесть раз. Однако даже оставшиеся рынки могут столкнуться с проблемами и прекратить свое существование.

По информации BFM-Новосибирск, до 2006 года в регионе было функционировало 19 рынков, а к ноябрю 2023 года останутся всего три.

На данный момент в Новосибирске работают Ленинский, Октябрьский и Центральный рынки. Однако в 2021 году значительная часть павильонов Центрального рынка была передана под гастрокорт. Не все покупатели оценили такие изменения.

Председатель правления Новосибирского облпотребсоюза Сергей Сапсай подтвердил, что закрытые рынки были переделаны в торговые центры, гастрокорты и другие объекты. Одной из причин таких изменений стал федеральный закон 271-ФЗ "О розничных рынках и внесении изменений в трудовой кодекс РФ", который ужесточил требования.

Кроме того, на сокращение числа рынков влияют новые торговые сети, а также снижение покупательской способности и уличная торговля.

Эксперты считают, что для сохранения и развития розничных потребительских рынков необходима дополнительная поддержка. Например, следует разрешить продажу товаров с автотранспорта на рынках, а управляющим компаниям рынков позволить закупать товары для последующей реализации.