В Новосибирске стилист назвала модные способы, как завязать шарф этой зимой

Стилист из Новосибирска рассказала, как модно завязать шарф.

Топ-стилист новосибирской «Школы Марии Липатниковой» Евгения Разинкина рассказала, как из обычного шарфа можно сделать модный аксессуар на зиму.

Евгения Разинкина поделилась тем, что из шарфа можно завязать красивый бант. Для этого нужно завязать шарф на узел по центру, после чего надеть на шею, концы оборачиваем вокруг, оба кончика просовываем через узел и расправляем.

Также можно обернуть шарф вокруг шеи, чтобы создать жгут. После просунуть уголки через петлю и расправить в форму розочки.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, в Новосибирске рассказали о секрете выбора теплого зимнего пуховика.