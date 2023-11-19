В Новосибирске задержали мужчину, который разбудил всех криками о воздушной тревоге

В областном центре охранники задержали мужчину, который ночью кричал и стучал в окна.
В Новосибирске 17 ноября бойцы ГБР-75 прибыли в городской центр социального обслуживания населения на ул. Владимировская. Там они обнаружили мужчину, который сидел на крыльце и был очень легко одет.
Мужчина сам рассказал охранникам, что уже несколько минут ходит вдоль здания и стучит в окна, подавая сигнал: «Внимание! Воздушная тревога!».
Как выяснилось позже, у дебошира в руках были обнаружены билеты, поэтому служба ГБР поняли, что мужчина не местный.
После чего бойцы задержали нарушителя общественного порядка и передали его для дальнейшего разбирательства в Железнодорожный отдел.
Напомним, что в Новосибирске задержали дебошира, который представился сотрудником полиции.