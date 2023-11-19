Владимир Путин публично выступил с неожиданным проектом

Эксперты уже назвали инициативу главы государства «сжигающей мосты с Западом».

В ходе недавнего форума «Россия 2024» президент РФ Владимир Путин рассказал о своём новом масштабном политическом проекте. Итогом проекта глава нашего государства видит новый уровень российской экономики и объединение страны в целом.

В основе Путинского проекта лежат три составляющие:

- развитие экономики РФ,

- повышение уровня жизни граждан России,

- укрепление государства.

По его мнению, осуществляться проект будет в трёх направлениях: социальная справедливость, инновационное развитие и геополитическая независимость.

Однако некоторые эксперты сомневаются в результативности этой инициативы и даже опасаются, что она приведёт к негативным переменам.

Так, бывший министр финансов РФ Михаил Хазин заявил, что «президент Путин своими действиями «сжигает мосты» с Западом». Также он высказал опасения, что «это может привести к изоляции России и сделать реализацию нового политического проекта более сложной».

А вот вероятная реформа банковского сектора в рамках этого проекта вызвала одобрение. Многие экономисты страны уверены, что банки в России получают слишком высокую прибыль, которая не соответствует их вкладу в экономику, поэтому они предлагают ввести ограничения на размер комиссий, которые банки взимают с клиентов.