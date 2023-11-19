За это отправитесь в тюрьму. Водителей предупредили о серьёзном нарушении

Госавтоинспекция России ужесточила наказание за некоторые виды нарушений правил дорожного движения вплоть до реального тюремного срока. Портал «Сиб.фм» публикует юридические подробности этих нововведений.

Сразу оговоримся, что новые поправки в КоАП вступили в законную силу ещё летом текущего 2023 года. На днях ГИБДД России напомнило об их действии на всех дорогах страны.

В первую очередь речь идёт о самом распространённом нарушении правил дорожного движения – управление автомобилем без водительского удостоверения. Ранее ответственность за него было одинаковой как для тех, кто впервые сел за руль без прав, так и для тех, допустил рецидив (штраф 30 000 рублей или арест на 15 суток).

Теперь вторая попытка управления автомобилем без разрешительных документов обойдется нарушителю потерей денежных средств от 50 до 100 тысяч рублей, а за третью придётся выложить уже 200-300 тысяч рублей или, по усмотрению суда, лишиться свободы на срок до двух лет с конфискацией любимого авто.

Вторым значимым нововведением в КоАП стало ужесточение наказания за дачу взятки автоинспектору на дороге. В настоящий момент ответственность за такое деяние несет не только тот, кто взял денежное вознаграждение в обмен на игнорирование нарушений, но и тот, кто взятку дал (штраф равный десятикратному размеру взятки или лишение свободы на срок до двух лет).

Для тех, кто решил подкупить офицера дорожной полиции незаметно, подчеркнём, что, согласно регламенту, протоколы на нарушителей инспекторы ДПС составляют внутри служебного авто, где установлены видеорегистраторы. Также не редко носимыми видеорегистраторами снабжаются нагрудные детали формы автоинспекторов, поэтому любая попытка дачи взятки будет записана и предстанет на суде доказательством вины.